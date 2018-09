Diễm My 9X diện áo 2 dây, đeo kính, vẻ mặt hớn hở bên tô bún mắm: "My mê món ăn Việt Nam nước mình lắm nha, nhất là mấy món có mắm. Mời cả nhà ăn tối bún mắm với My nè".