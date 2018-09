Một ông bố trẻ đăng ảnh so sánh vợ mình và "vợ người ta" cách đây ít nhận được không ít "gạch đá" của cộng đồng mạng. Nhiều nickname bày tỏ sự bức xúc, cho rằng người phụ nữ đẹp nhất khi sinh nở, dù dung nhan có xuống sắc thì việc so sánh với một cô vợ xinh đẹp khác là không thể chấp nhận được: "Mang vợ mình ra để so sánh với người phụ nữ khác? Tôi chắc chắn đã có thời anh ta đã dốc mọi thứ để tán cô vợ bầu mặc đồ ở nhà kia, vậy mà giờ thì... Người phụ nữ nào cũng đều đẹp cả". Một số khác lại cho rằng đây chỉ là ý kiến mang tính chất trêu đùa. Ảnh: Beatvn.