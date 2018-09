Đức Huy đến nhà nấu bữa ăn cho MC Kỳ Duyên: "Anh Đức Huy tới nhà để bàn chương trình sắp tới. Trong làng nghệ sĩ, anh Đức Huy là một trong những tay nấu ăn cự phách, nên liền 'lợi dụng' bắt anh biểu diễn món mà anh gọi là 'beef over here beef over there' (bò lúc lắc)! Hehehe...".