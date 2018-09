Hà Hồ chia sẻ: "Tối qua vừa xong liveshow The Remix lại chạy vội có mặt cùng ekip để trao quà Tết cho một số hoàn cảnh khó khăn tại TP HCM, cảm thấy ấm lòng. Dịp Tết 2016 này đã chuẩn bị hẳn 100 phần quà Tết để dành tặng cho những hoàn cảnh kém may mắn tại khu vực TP HCM & Long An, phần nào giúp mọi người có thể đón Tết thật trọn vẹn và ấm áp hơn".