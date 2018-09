Diễm Hương bình yên bên hoàng tử bé Noah đang ngáp ngủ: "Mẹ vác con lên vai, con tựa má vào ngực mẹ. Con ngủ ngoan con nhé. Con nhõng nhẽo đòi mẹ cứ ôm con cho con say giấc. Mẹ sẽ làm như vậy. Mong con chưa kịp khóc khi thức dậy. Ba đã về ôm con. Ba vờ khóc nhè để con dỗ dành. Con vui cười he he. Ba mẹ hạnh phúc rơi nước mắt".