Nhân ngày sinh nhật của mẹ, Mr Đàm đăng tải bức hình chụp cùng mẹ khi anh còn nhỏ cùng lời chúc đầy tình cảm: "Happy birthday má! Thương kính chúc má nhìu sức khoẻ, bình an và vui vẻ! Tụi con chỉ cần bấy nhiu thôi. Nhanh quá, má hả! Thôi! Không nói về những ngày tháng đã qua đâu! Chỉ mong má được an nhàn trong cuộc sống, vui vẻ trong mọi sự, bình an trong từng giấc ngủ".