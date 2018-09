Bức ảnh cụ bà ngồi co ro bán phong bao lì xì bên vệ đường đang khiến nhiều người đọc xúc động. Bạn Hằng Nga Nguyên viết: "Cách đây 3 năm con gặp cụ, vào một ngày rét buốt da buốt thịt! Cụ mặc đúng một tấm áo mỏng dính, ngồi co ro trước cửa nhà. Con chạy lên nhà tìm áo khoác để cụ mặc tạm cho ấm mà xuống tới nơi thì cụ đã đi đâu rồi! Chạy xe lòng vòng quanh mấy đường gần nhà mà không tìm thấy cụ đâu để gửi cụ áo khoác. Hôm nay con lại gặp đc cụ! Cũng vẫn dáng ngồi co ro vì trời lạnh! 78 tuổi, đáng lẽ cụ phải được sum vầy ấm cúng bên con cháu, thì cụ ngồi đây, bán từng tệp lì xì kiếm chút tiền để trang trải cuộc sống. Cụ bảo cụ không còn con cháu. Cụ ngồi gần 101-102 A49 Thái Thịnh. Cụ nói sẽ ngồi đây bán từ giờ tới 30 Tết, từ 12h trưa tới tầm 21h. Thế nên tớ viết status này, chỉ mong bạn nào quanh khu vực Thái Hà, Thái Thịnh hay bạn nào tiện đường đi qua đây thì ghé vào mua giúp cụ tệp lì xì. Sắp Tết rồi, cùng góp chút ít ỏi để cụ có một cái tết ấm áp hơn".