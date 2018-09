Mặc dòng dư luận ồn ào với Maya trong cuộc thi The Remix, Hồ Ngọc Hà đăng tải hình ảnh vui vẻ kèm status: "Confidence is silent... Insecurities are loud..." (tạm dịch: Im lặng là tự tin, bất an thì lớn tiếng).