Bộ ảnh chụp lại một đám cưới tại Hà Nội năm 1952 sau khi được chia sẻ đã được rất nhiều độc giả quan tâm. Đám cưới của ông Nguyễn Đức Chiểu (con trai chủ tiệm may Adam phố Tràng Tiền) và bà Nguyễn Thị An (sinh năm 1932, con gái một gia đình giàu có ở phố Sinh Từ), được tổ chức hoành tráng với dàn xe rước dâu sang trọng, làm tiệc tại khách sạn to nhất nhì Hà Nội. Bà An kể, ban đầu khi lấy nhau do gia đình sắp đặt, bà đã có người yêu, và tuyên bố thẳng với ông rằng, bà không yêu ông. Vậy mà ông chỉ cười hiền, chăm sóc tận tình, yêu chiều bà. Rồi bà cũng yêu ông lúc nào không hay, hai người trải qua nhiều sóng gió, gây dựng sự nghiệp, nuôi dạy con cái. Bà An bảo: "Ba hôm trước lúc ra đi, ông nằm trên giường chỉ nắm lấy tay tôi làm một việc duy nhất, là sờ vào chiếc nhẫn cưới, rơm rớm nước mắt. Rồi ông rời xa tôi mãi mãi trong một ngày đông lạnh giá cuối năm 1984. Tôi ở vậy cho đến tận bây giờ”.