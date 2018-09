Hoa hậu Thu Hoài khoe dáng quyến rũ trong bộ ảnh với vòng treo. Cô đăng tải dòng trạng thái: "Yesterday I was sad. Today I'm happy. Yesterday I had a problem. Today I still have the same problem. But today I change the way I look at it". (Tạm dịch: Hôm qua tôi buồn nhưng hôm nay đã lại vui. Hôm qua tôi gặp rắc rối, hôm nay vấn đề đó vẫn còn. Nhưng tôi đã thay đổi cách nhìn nhận nó).