Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đang truy bắt nghi can bị cho là đã gây ra vụ giết xe ôm cướp tài sản tại Gia Thuỵ , Long Biên. Đặc điểm nhận dạng: nam thanh niên khoảng từ 18 đến 27 tuổi, cao khoảng 1,65m. Tóc để ngôi giữa, đeo kính trắng, dáng người gầy. Trong khoảng thời gian gây án, camera ghi lại được một hình ảnh khả nghi, công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.