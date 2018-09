Diễm My 9X hội ngộ với diễn viên kỳ cựu Diễm My, cô chia sẻ: "Diễm My hai thế hệ. Mình hỏi chị Diễm My: 'Sao chị My đẹp hoài vậy chị?'. Chị Diễm My trả lời: 'Cuộc đời rất ngắn ngủi, cứ sống và yêu với trái tim mình em sẽ hạnh phúc'. Mà hạnh phúc đồng nghĩa với đẹp phải không mọi người? Hihi".