Bà xã ca sĩ Anh Khoa cũng chia sẻ câu chuyện đáng yêu của hai vợ chồng: "Cuộc trò chuyện bị nghe lén vì chắc bạn ấy tưởng mình ngủ rồi.

- Khoa ơi, tới nơi rảnh nửa ngày, em muốn đi đâu đặc biệt không?

- Lần đầu tiên em đi nước ngoài là đi London, em muốn đưa May đến đồng hồ Big Ben, có tiệm cafe đẹp lắm. Em đã đến đó và từng nghĩ, em và May sẽ ngồi đó và đi dạo trên con đường nhỏ bên cạnh. Em muốn làm việc đó đầu tiên để May cảm nhận điều em từng nói với May 8 năm trước.

(Hix, nhắm mắt ngủ mà trong lòng rưng rưng, giả bộ kéo mền rúc đầu vào ngủ tiếp...)".