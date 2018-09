Dù đã có hơn 4 năm cống hiến cho công ty, Troy Garrod (27 tuổi, sống tại Anh) vẫn bị sa thải vì lý do khó hiểu: anh đã lỡ ấn "like" hình ảnh một chiếc áo len in hình 5 con sói do một đồng nghiệp nữ đăng tải. Điều này không chỉ khiến Garrod cảm thấy bức xúc mà còn trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội.