Do hiếu kỳ, một số người dân cố tình leo qua hàng rào an ninh gây cản trở thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước, buộc lực lượng chức năng phải mời họ về trụ sở công an làm việc. Nhiều người đã phê phán hành vi thiếu ý thức này.