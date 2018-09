Diễn viên Lan Phương chia sẻ ảnh ngồi bôi thuốc lên những vết trầy xước ở chân - thương tích do bị cướp kéo lê trên đường. Cô tâm sự: "May mắn cho mình trong cái xui này là ví tiền và điện thoại đang nằm trong túi trợ lý. Trong túi xách chỉ có iPad mini em trai mình tặng, đồ make-up và vài món đồ kỷ niệm, thêm cuốn sách The Mind Map mình đọc gần xong nữa. Lúc tụi nó giật làm mình ngã thì chìa khoá xe bị văng ra xa nên mình vẫn tìm lại được và ung dung lái xe về nhà".