Đêm 26/7, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã bị ngập lụt do trời đổ mưa to. Lực lượng CSGT đã rất vất vả để đảm bảo cho giao thông được thông suốt. Hình ảnh các chiến sĩ CSGT ở Quảng Ninh vừa phân luồng, vừa đẩy xe bất chấp mưa to, người ướt sũng khiến Facebooker xúc động. Ảnh: Trần Bống.