Hoa hậu Diễm Hương đặt bàn tay mình cạnh tay con trai và tâm sự: "Sao tay của mẹ to thế? Tay mẹ to để có thể nắm trọn tay con không rời xa. Tay mẹ to để mẹ che chắn cho con không bị nắng chiếu vào mắt, và tránh cho con bị tổn thương. Tay mẹ to để ôm con vào lòng, cho con hơi ấm và lắng nghe nhịp tim của mẹ. Ở nơi mà con thấy bình yên nhất và ngủ ngon nhất!".