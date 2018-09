Cựu danh thủ David Beckham chúc mừng sinh nhật Zinedine Zidane với những lời lẽ tốt đẹp nhất: "Happy birthday my friend. To a man that would never like to be called a genius but truly is in so many ways. Professional, hard working, beyond talented and one of the nicest human beings you could meet on and off the football field. THE BEST, Zizou" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật bạn của tôi. Người đàn ông không bao giờ thích được gọi là thiên tài nhưng lại thực sự là thiên tài ở nhiều khía cạnh. Chuyên nghiệp, chăm chỉ, thừa tài năng và là một trong những người tốt nhất mà bạn có thể gặp ở trong cũng như ngoài lĩnh vực bóng đá. Anh là tuyệt nhất, Zizou).