Đoạn video dài 7 phút về số mực khô "giống như làm bằng cao su" do một người phụ nữ ở huyện Long Thanh, tỉnh Long An quay và chia sẻ trên trang cá nhân đã thu hút hơn 16.000 lượt like, 48.000 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận trái chiều. Chủ nhân video cho biết số mực khô này do mẹ cô mua ở Nha Trang (Khánh Hòa) với giá 200.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đến khi bỏ ra ngâm để nấu cháo mực thì mới phát hiện được những dấu hiệu bất thường.