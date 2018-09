Thủy Anh, bà xã ca sĩ Đăng Khôi tiếp tục chia sẻ ảnh diện bikini sexy, lộ rõ bụng bầu đang lớn dần: "Buồn cười các ấy, ảnh gia đình, công việc chẳng thấy like mấy mà sao ảnh bikini lại lắm like thế, làm mình lại muốn câu like".