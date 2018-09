Chiều 26/4, cảnh sát Nepal thông báo đã có ít nhất 2.263 người thiệt mạng và 4.625 người khác bị thương trong vụ động đất lớn ở Nepal hôm qua. Chưa có thông tin xác nhận chính xác về người Việt Nam bị nạn trong trận động đất. Mới đây, hình ảnh về phóng viên Cẩm Tú của báo Pháp Luật TP.HCM hiện đang ở Nepal, được chia sẻ rộng rãi. Cô đi theo tour leo núi do một công ty du lịch tổ chức. Tối qua (25/4) đến giờ không liên hệ được với Tú, Facebook của cô báo hoạt động nhưng là do một người bạn giữ password. Trước khi rời Việt Nam, Tú có nói đi cùng một số bạn nhưng không nói rõ là ai. Nhiều Facebooker cầu mong và hy vọng Cẩm Tú và những người còn lại được bình an.