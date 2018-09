Trong đề thi học kỳ môn Vật lý tại trường THPT Cẩm Giàng (Hải Dương), nhiều học sinh thích thú khi đề bài nhắc đến hai nhân vật hot là Sơn Tùng M-TP và Lệ Rơi. Cụ thể, câu 20 của mã đề 134 có nội dung: "Để so sánh độ 'hot' của hai thần tượng là ca sĩ Sơn Tùng M-TP và Lệ Rơi trong ca khúc 'Chắc ai đó sẽ về' (ở đây là đánh giá chất lượng giọng của hai ca sĩ) thì theo bạn, ta chủ yếu dựa vào: A. Biên độ; B. Âm sắc; C. Độ to; D. Độ cao".