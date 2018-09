Diva Hồng Nhung tự hào chia sẻ câu chuyện về con gái: "Chiều qua, sau khi đi sở thú, hai em đi ăn với mẹ. Vừa ngồi vào bàn, Tép nhìn mẹ, dõng dạc hỏi: 'Mẹ ơi, ai giết tê giác lấy sừng?' (Nguyên văn là: 'Mommy, who kills the rhinos for the horns?'). Mẹ không kể cho ai ngoài bố (vì sợ mọi người cho là bịa). Bố bảo em đã hỏi bố rồi! Hoá ra cả hai em đã 'nghiên cứu' đống tờ bướm về tê giác mà bố mẹ mang về từ Nam Phi. Em mới 2 tuổi rưỡi. Nhưng cần gì phải lớn mới biết yêu động vật!". Hai bé Tôm Tép của Hồng Nhung đang được đề cử danh hiệu Nhóc tỳ của năm 2014 do báo Ngoisao.net tổ chức.