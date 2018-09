Kỳ Duyên (áo tắm màu đỏ) và mẹ cô đều diện đồ bơi và dường như không có sự khác biệt tuổi tác giữa hai mẹ con trong ảnh này. Nữ MC tự hào chia sẻ: "Cám ơn bạn nào đã khen Kỳ Duyên trẻ, nhưng không thấm gì so với mẹ Kỳ Duyên. Đây là bức hình hai mẹ con mới chụp hôm qua. Nhìn không khác nhau mấy phải không? Nhưng mẹ Kỳ Duyên năm nay đã 73 tuổi! Kỳ Duyên cũng muốn nhắn với bạn trai là: Đó anh thấy chưa, 73 tuổi em sẽ giống mẹ đó, nên khéo mà giữ nhé! He he".