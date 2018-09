10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (3/7)

Sau khi Elly Trần khoe lông mày cọng chỉ kèm đôi môi căng mọng, nhiều người hâm mộ nghi ngờ cô phẫu thuật thẩm mỹ. Đáp lại, bà mẹ hai con cho biết cô khá bất ngờ khi nhiều người vẫn kỳ thị chuyện thẩm mỹ, dù đã là năm 2018. Cô giải thích việc gương mặt nghệ sĩ khác lạ không nhất thiết đều do phẫu thuật thẩm mỹ. Nguyên nhân có thể do make up đậm khác bình thường, hoặc theo layout chụp hình. "Hoặc đơn giản là vì chán an toàn quá rồi, thích sáng tạo cho vui".