5 chữ W của cuộc sống:

(Who) Chính con người bạn là điều khiến bạn đặc biệt. Đừng thay đổi vì bất kỳ ai.

(What) Những điều đang đợi phía trước luôn là ẩn số. Đừng sợ khám phá.

(When) Khi cuộc sống đẩy bạn, hãy đẩy lại mạnh hơn.

(Where) Khi cần quyết định, hãy đưa ra quyết định sẽ không khiến bạn hối tiếc.

(Why) Lý do mọi chuyện xảy ra là điều khó biết chắc chắn. Hãy cứ vượt qua và tiến lên.