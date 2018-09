Justine Sacco, giám đốc truyền thông của IAC, hãng sở hữu Match.com, About.com, Vimeo, The Daily Beast... vừa bị sa thải vì một "lời nói đùa" trên Twitter. Trước chuyến công tác, tài khoản Twitter của bà đăng tải nội dung: “Going to Africa. Hope I don’t get AIDS. Just kidding. I’m white!” (tạm dịch: "Sắp đến châu Phi. Hy vọng mình không bị dính AIDS. Đùa thôi, mình là người da trắng mà!”). “Lời nói đùa” này nhanh chóng được chia sẻ và trở thành tâm điểm chỉ trích của rất nhiều người.