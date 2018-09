Trên một chuyến tàu, chàng trai da đen ngủ gục trên vai một người đàn ông Do Thái. Ông cố gắng không nhúc nhích để anh chàng không quen biết có một giấc ngủ ngon. Khi tác giả bức hình hỏi rằng, ông có muốn đánh thức chàng trai dậy hay không, ông lắc đầu: "He must have had a long day, let him sleep. We've all been there, right?" (Tạm dịch: Cậu ta hẳn đã có một ngày dài mệt mỏi, cứ để cậu ta ngủ. Chúng ta ai cũng có lúc mệt như vậy phải không?). Ảnh: Reddit.