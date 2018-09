Tài tử Paul Walker, một trong những diễn viên chính của seri phim đua xe nổi tiếng Fast & Furious, đột ngột qua đời ở tuổi 40 trong một tai nạn ôtô chiều 30/11 ở Los Angeles, Mỹ, để lại nỗi đau bàng hoàng cho hàng triệu người hâm mộ. Facebooker truyền tay nhau những hình ảnh cùng câu nói đáng nhớ của anh: "If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling" (tạm dịch: Nếu một ngày tốc độ giết chết tôi, đừng khóc, bởi lúc đó tôi đang mỉm cười).