Hoa hậu Thu Thảo tươi tắn bên chị gái và cháu trai: "Chị mình 24 tuổi mà đã có tới bốn em bé, lần đầu sinh một bé, lần 2 sinh đến ba bé. Chị thật can đảm, càng nghĩ càng thấy thương chị quá! Nữ Hoàng nhiều con của em, he he".