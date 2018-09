MC Kỳ Duyên tạo dáng với hai chiếc càng cua "khổng lồ" và chú thích hài hước: "Ham ăn, thấy càng cua to nhất là giành ngay. Ai ngờ mở ra bên trong lép xẹp! Đáng đời! Nhìn càng cua chợt nhớ câu Bằng Kiều nói trong hài kịch Thuý Nga: 'Người to không phải cái gì cũng to, người nhỏ không phải cái gì cũng nhỏ'. Càng to không phải thịt cũng to...".