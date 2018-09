Nhân dịp sinh nhật Mr Đàm, ca sĩ Hồng Ngọc gửi đến anh những lời chúc tình cảm: "Chúc mừng sinh nhật anh. Bây giờ chắc anh đang rất vui. Gửi đến anh ngàn lời yêu thương, buớc sang tuổi mới ngàn điều may mắn sẽ bên anh, mong anh hạnh phúc thật nhiều. Bình an trong cuộc sống anh nhé... Nhiều người yêu thương anh, em vui lắm. Em sẽ luôn đứng sau lưng chúc phúc cho anh. Love you forever".