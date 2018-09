Giáo sư Xoay chia sẻ hình ảnh ngày nhỏ đi khai giảng và viết: "Gần 30 năm trước, bố đưa mình đi khai giảng rồi về chụp một bức ảnh làm kỷ niệm (hồi đó chụp ảnh khó hơn bây giờ, phải ra hiệu ảnh). Mình vẫn nhớ bộ trang phục ngày đó, cái mũ màu hồng nhé (hic), áo thì trắng, quần bò màu xanh thừa kế từ anh trai, xắn mấy gấu mới vừa, đấy là bộ sang trọng nhất của mình đấy. Dịp quan trọng mới được mặc. 12 năm học nối tiếp nhau, năm nào mẹ cũng may cho mình hai cái quần dài. Năm nào mình cũng ra đúng hiệu vải đó, chọn đúng loại vải xanh công nhân đó, về đúng bác thợ may gần nhà, may đúng kiểu đó. 12 năm, 24 cái quần giống hệt nhau, chỉ khác về kích cỡ, mẹ mình bó tay với mình, chỉ than thở: 'Con cứ mặc mãi một kiểu thế này có khi người ta nghĩ con có mỗi một cái quần đấy'. Mình vẫn điệp khúc cũ: 'Kệ mẹ ạ, không sao đâu'. He he".