Giọng ca tài năng Demi Lovato rạng ngời hạnh phúc khi đón tuổi mới trong chuyến đi từ thiện tại châu Phi: "This trip has been such an amazing experience. Yesterday was the best birthday of my entire life (Chuyến đi này thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Hôm qua là ngày sinh nhật đẹp nhất trong đời tôi)".