Sáng nay, 15/8, Omar Borkan Al Gala - một trong ba chàng trai từng bị trục xuất tại Ả Rập vì quá đẹp trai - đã đăng trên Facebook cá nhân bức ảnh chụp cảnh đẹp của Hội An, Việt Nam kèm chú thích: "Can you guess where this picture was photographed? I think it will be very interesting when I travel there next month. (Bạn có thể đoán ra bức ảnh này chụp ở đâu không? Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu tôi được đi du lịch ở đó vào tháng tới)". Lời chia sẻ này khiến các fan Việt vô cùng vui mừng, và họ không quên gửi lời chào anh: "Welcome to Vietnam (chào mừng đến Việt Nam)".