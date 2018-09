10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (28/9)

Elly Trần bất ngờ diện một bộ trang phục giản dị, cô chia sẻ câu chuyện đặc biệt phía sau: "Mẹ tôi vẫn luôn lo lắng rằng tôi không có đủ quần áo đẹp để mặc. Thế nên mỗi lần có dịp đi đâu bà lại sắm cho tôi thêm một bộ đồ mà theo cặp mắt của bà là rất thời trang và rất xinh đẹp... Nếu là tôi của những năm tuổi trẻ ngông cuồng ngày trước hẳn là tôi sẽ giãy đành đạch và rống lên như sắp chết là: "Sến quá đi trời ơi, con không mặc đâu trời ơi". Nhưng bây giờ là tôi của ngày hôm nay, một người phụ nữ 31 tuổi và đã làm mẹ của 2 nhóc tì thì tôi lại nghĩ khác. Do đó nên thay vì đỏng đảnh lắc đầu như hồi còn teen thì tôi quyết định sẽ mặc tất cả những gì mẹ tôi mua cho để đi làm. Và còn một lý do quan trọng nữa là ở cái tuổi của chúng ta, liệu mình sẽ còn đuợc bao nhiêu ngày được mặc những chiếc áo do chính tay mẹ mình chọn nữa".