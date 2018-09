10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (28/12)

Á hậu Diễm Trang hạnh phúc chia sẻ kỷ niệm một năm ngày cưới: "Một năm với nhiều cảm xúc và niềm vui khi Juliababy chào đời. Cảm ơn bạn bố đã cho mẹ một năm thật bình yên bên gia đình nhỏ và vững tin hơn vào quyết định của mình. Love you as always".