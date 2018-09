10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (28/10)

Ngọc Quyên bế con trai đi chơi công viên. Cô chia sẻ: "Điều tôi yêu nhất và hy sinh nhiều nhất bây giờ không phải là sự nghiệp, tiền bạc, mà là chàng trai làm tôi hạnh phúc. I try the best for you, baby. Anh ấy thích vòng quay ngựa gỗ này, đi xong 2 vòng muốn xỉu. Khi nào lớn, mẹ cho ngồi ngựa một mình nha".