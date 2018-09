10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (27/9)

Hạ Vi chia sẻ tâm trạng sau khi bị so sánh với người tình tin đồn mới của Cường Đôla: "Có một số người xấu tính thích chọc phá, thích so sánh trước sau, cũ rồi mới. Thật sự cảm thấy ngao ngán, ớn tận cổ... Mỗi con người, vào từng thời điểm sẽ có hướng đi khác nhau. Ở hiện tại mình tập trung sống đời mình, đã tìm thấy niềm vui trong công việc, gặp gỡ bạn bè mới, đón chào những cơ hội và không suy sụp vì những gì đã đi qua. Ai yêu ai, bên ai giờ chẳng còn quan trọng. Chúng ta là người không phải những con bò, nên rõ ràng dứt khoát đừng nhai đi rồi lại nhai lại. Ai đó hoặc sự kiện nào có thể quan trọng với bạn nhưng không hề quan trọng với tôi. Ai đang bước tiếp cứ bước đừng ngoái đầu lại dễ bị bệnh về cổ, ai đang có hạnh phúc thì enjoy.. .done. Cảm thấy còn trẻ quá còn làm được khối việc".