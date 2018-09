10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (24/12)

Á hậu Diễm Trang hạnh phúc trong vòng tay của chồng. Cô chia sẻ câu chuyện của hai vợ chồng: "Đám cưới bố mẹ vào ngày Giáng sinh nên gần đến ngày này là bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Đêm qua bố nhắc: "Giờ này là đang ở quê rồi nhỉ", mẹ chẳng hiểu gì lớ ngớ: "Chắc về quê được một tuần rồi" (vì mình mới về quê). Bố bảo mình chẳng nhớ gì cả thì mình tự thấy mình thiệt trớt quớt vô duyên đập tan sự tinh tế của bố. Rồi cả 2 cứ ngồi nhớ lại năm ngoái lục đục chuẩn bị cho ngày cưới, thời gian nhanh quá. Love you to the moon papa of Julia baby. Nhiều Giáng sinh nữa ta vẫn bên nhau nhé".