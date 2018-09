10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (23/5)

Cadie bị đau chân phải ngồi xe đẩy nhưng khi mẹ Elly Trần than đau lưng thì cô bé không ngần ngại ôm giùm mẹ balo to to và nặng. Tuy nhiên đây chỉ là màn "thử lòng" của bà mẹ hai con, ngay sau đó cô lấy lại balo và xúc động trước tình cảm của bé.