10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (20/11)

Á hậu Hoàng My quay lại cuộc sống thường ngày ở Israel sau scandal "vạ miệng". Cô đăng ảnh chụp cùng chú sơn dương: "Hôm nay My đi lang thang trên sa mạc gặp mấy chú sơn dương. Ở Việt Nam mình chưa bao giờ được cảm giác lại gần động vật hoang dã như vậy. Mà các cậu ấy cũng tò mò nên tới ngó ngó bạn My".