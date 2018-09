10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (2/11)

Diễn viên Kim Lý khoe ảnh đi giày đôi cùng bạn gái Hồ Ngọc Hà: "On the way to Australia" (Trên đường tới Australia). 10 tiếng sau, Hà Hồ chia sẻ hình Kim Lý cầm cốc cà phê ở xứ sở chuột túi kèm chú thích: "Chào buổi sáng". Anh liền đáp lại: "Chào buổi sáng em yêu".