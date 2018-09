10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (19/12)

Dương Triệu Vũ đăng ảnh chúc mừng sinh nhật anh trai Hoài Linh: "Happy birthday anh. Chúc anh luôn khoẻ mạnh vui tươi và luôn được khá giả yêu thương như bây giờ. So proud to be your brother và học hỏi thật nhiều từ anh. Thương anh 4".