10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (15/4)

Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "We are in paradise, đến nơi bình yên, ăn món ngon tươi sống, phục vụ dễ thương nhiệt tình. Một chuyến nghỉ dưỡng ngọt ngào. Tiếp tục tung tăng ở những địa điểm khác nào".