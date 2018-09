Wayne Bridge bị đồn lộ ảnh khỏa thân

Những bức ảnh nhạy cảm của cựu hậu vệ 34 tuổi được cho là chụp trong thời gian anh còn khoác áo Man City.

Vợ chồng Wayne Bridge đang đau đầu vì tin đồn ảnh khỏa thân của cựu hậu vệ tuyển Anh. Ảnh: Rex.

Hôm qua, tờ The Sun bất ngờ đưa tin, ảnh khỏa thân của Wayne Bridge đang được gửi dồn dập tới nữ ca sĩ Frankie Sandford, vợ của anh. Những bức ảnh này được cho là chụp trong phòng thay đồ khi cựu danh thủ Anh còn thi đấu cho Man City.

"Bằng cách nào đó, có người lén đặt camera trong phòng thay đồ và chụp rất nhiều bức ảnh các cầu thủ trong đó có Wayne khi họ vừa tắm xong. Điều này thật kinh khủng", nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, đại diện của người đẹp Frankie Sandford bác bỏ mọi chuyện: "Câu chuyện này không đúng một tý nào, không có một chi tiết nào là sự thật".

Không quan tâm tới tin đồn về ảnh nóng của chồng, nữ ca sĩ nhóm The Saturdays có bài biểu diễn xuất thần trong tuần một cuộc thi khiêu vũ trên truyền hình Strictly Come Dancing hôm 27/9. Dưới nền nhạc bài Someone Like You của ca sĩ Adele, Frankie Sandford và bạn nhảy làm khán giả và giám khảo say đắm, cặp đôi nhận được số điểm tuyệt đối là 30 điểm.

Frankie Sandford và bạn nhảy với điệu walz nhận được điểm tối đa. Ảnh: Mirror.

Tới cổ vũ vợ yêu thi khiêu vũ, Wayne Bridge lặng lẽ ngồi ở một góc khuất, tránh xa ống kính. Cựu sao Chelsea và Man City không hề ghen tuông khi Frankie và bạn nhảy nam có nhiều màn thể hiện tình cảm trong bài nhảy. Trong một cuộc phỏng vấn trước khi thi, nữ ca sĩ 25 tuổi tiết lộ, hai vợ chồng không có cơ hội gần gũi nhau từ khi cô tham gia Strictly Come Dancing và bận rộn với các tour lưu diễn của The Saturdays.

