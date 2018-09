Vượt mặt C. Ronaldo, Messi thu nhập cao nhất mùa giải

Chân sút của Barca giành lại vị trí số một từ tay kình địch nhờ hợp đồng mới ký.

Messi, C. Ronaldo và Neymar lần lượt chiếm ba vị trí đầu tiên trong top cầu thủ thu nhập cao nhất mùa giải. Ảnh: NN.

Thu nhập mùa này của Messi gồm lương, thưởng cho hai danh hiệu La Liga, Cup Nhà vua và các khoản tài trợ. Theo tạp chí France Football, siêu sao người Argentina nhận khoảng 153 triệu USD, nhiều hơn 39 triệu USD so với C. Ronaldo. Lý do Messi qua mặt CR7 về thu nhập là bản hợp đồng anh mới ký với Barca. Ngoài khoản phí phá vỡ hợp đồng lên tới gần 900 triệu USD, ngôi sao sinh năm 1987 còn có mức thưởng 112 triệu USD.

Sau khi ký hợp đồng bom tấn với PSG, Neymar có thu nhập khoảng 99 triệu USD mùa 2017-2018, xếp vị trí thứ ba. Bale xếp ngay sau khi đút túi 55 triệu USD tại Real Madrid.

Trong top 5 thu nhập cao nhất mùa giải, không xuất hiện cầu thủ chơi ở Ngoại hạng Anh.

Trong giới HLV, Mourinho vẫn giữ vị trí số một khi có thu nhập khoảng 32 triệu USD. Người xếp thứ hai là Marcello Lippi, chiến lược gia đang làm việc ở tuyển Trung Quốc. Hai HLV của đội bóng thành Madrid là Diego Simeone và Zidane lần lượt xếp sau. Trong khi đó, Guardiola xếp thứ 5 khi có 24,5 triệu USD mùa giải vừa qua.

Top 5 cầu thủ thu nhập cao nhất mùa giải 2017-2018

1. Lionel Messi - 153 triệu USD

2. C. Ronaldo - 114

3. Neymar - 99

4. Bale - 55

5. Pique - 35

Top 5 HLV thu nhập cao nhất mùa 2017-2018

1. Jose Mourinho - 32 triệu USD

2. Marcello Lippi - 28

3. Diego Simeone - 26,5

4. Zinedine Zidane - 25

5. Pep Guardiola - 24,5