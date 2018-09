Vòng 6 V-League: Đội 15 tỷ gặp đội 60 tỷ

HAGL có cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh hứa hẹn khó khăn tại sân Pleiku chiều nay 31/1.

CLB HAGL có trận thắng “quý như vàng” ở vòng 5 trước Đà Nẵng. Than Quảng Ninh giành ba điểm bất ngờ nhưng thuyết phục trên sân Bình Dương. Cả hai gặp nhau 17h chiều nay 31/1 trên sân Pleiku.

Bầu Đức tuyên bố chỉ đầu tư 15 tỷ đồng cho Tuấn Anh và đồng đội dự V-League mùa này. Ảnh: KL.

Bầu Đức tuyên bố chỉ cần 15 tỷ đồng dự V-League là đội “sống khỏe” còn nếu CLB nào đầu tư nhiều hơn, đó chỉ là “con số ảo”. CLB Than Quảng Ninh rót tiền gấp 4 lần con số bầu Đức tuyên bố, chủ yếu cho khâu nhân sự như tái ký Hải Huy, Minh Tuấn, ký hợp đồng với Hồng Quân, Hoàng Danh Ngọc… Đội bóng đầu tư 60 tỷ đồng khá thành công ở đầu mùa khi tạm xếp vị trí thứ ba với 12 điểm, trên HAGL xếp thứ 8 với 6 điểm.

Than Quảng Ninh đang có tinh thần hưng phấn cao độ. Chủ tịch Hội CĐV đội bóng ông Trần Lê Trung đã “mất” hai cái iPhones 6 Plus, một iPad Air 2 và 30 triệu đồng tiền mặt để trao thưởng cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa. Trận nào mà CĐV đặc biệt này treo thưởng trên sân khách là đội đều giành chiến thắng. 4 chiến thắng của thầy trò ông Nghĩa thì có đến ba diễn ra trên sân khách.

Thắng Bình Dương, Than Quang Ninh càng thêm tự tin trên hành trình lên phố núi Pleiku. Những chiếc iPhone, iPad lại trở thành quà để treo thưởng. Phần thưởng của CĐV không quá lớn nếu so với mức đầu tư, mức thưởng của CLB Than Quảng Ninh. Nhưng "hiện tượng" cho thấy tình cảm gắn bó mật thiết giữa đội bóng và CĐV. Trên sân khách, có sự “tiếp lửa”, Than Quang Ninh chắc chắn không sợ “cóng chân”.

HAGL là đội bóng trẻ được kỳ vọng. Nhưng kết quả thu về chưa tương xứng với kỳ vọng đó. Những tài năng trẻ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chưa thể tạo thành tập thể mạnh, đủ sức vượt qua các đối thủ ở V-League. Bài toán khó đến với thầy Giôm - HLV lần đầu làm việc ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Cầu thủ ngoại không thể là “giá đỡ” cho HAGL. Bài vở tấn công của đội bóng phố núi có dấu hiệu đi vào bế tắc do hàng công không bén, Công Phượng lại là nhân tố quá nổi bật để đối phương kèm sát. HAGL chờ tính đột biến ở các cá nhân nhưng xem ra ngày càng khó khi các đội không còn “lạ” CLB phố núi.

Xuân Trường gặp chấn thương nhẹ nhưng hiện nay anh xác nhận có thể ra sân. Tuấn Anh luôn là cầu thủ quan trọng của đội và cũng có trạng thái khá tốt. Công Phượng đang “thích nghi” dần với môi trường V-League. Chân sút Nghệ An được đánh giá biết dùng mưu mẹo hơn, như tình huống mang về quả phạt đền cho HAGL khi tiếp Đà Nẵng. Một trận đấu hứa hẹn hấp dẫn của “đội 15 tỷ đồng” và “đội 60 tỷ đồng”.

Trên sân Cao Lãnh, Đồng Tháp có trận đấu quan trọng gặp Quảng Nam. Thầy trò ông Lộc đặt mục tiêu giành chiến thắng trước đối thủ “vừa miếng”. Nhưng vấn đề của Đồng Tháp hiện nay là nội bộ đang có dấu hiệu rối ren vì tiền bạc ở mùa trước. Không tháo “ngòi nổ” kịp thời, Đồng Tháp dễ đi vào vết xe đổ buông xuôi như An Giang mùa trước.

Trong khi đó, CLB Đồng Nai có trận làm khách trên sân của Hà Nội T&T. Thầy trò HLV Trần Bình Sự có đến 4 trận thua, chỉ một lần ăn mừng chiến thắng sau 5 vòng. Áp lực đang ngày càng lớn với đội bóng miền Đông Nam Bộ.

V​òng 6 V-League Thứ bảy 31/1

16h Đồng Tháp - Quảng Nam

17h HAGL - Than Quảng Ninh

17h Hà Nội T&T - Đồng Nai



Chủ nhật 1/2

16h Cần Thơ - Bình Dương

16h30 SLNA - Thanh Hóa

16h30 Đà Nẵng - Hải Phòng

17h Khánh Hòa - Đồng Tâm

Ngọc Hà