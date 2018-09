Vòng 5 V-League: Công Phượng và HAGL quyết gượng dậy

HAGL muốn tấn công. Đà Nẵng có phần thận trọng nhưng cũng khao khát thắng. Trận đấu hứa hẹn cởi mở và nhiều bàn thắng.

HAGL có một trận thắng và ba trận thua liên tiếp gặp CLB Đà Nẵng ba trận thua và mới có một trận hòa. Bình Dương bất bại với 4 trận thắng gặp “ngựa ô” của giải là Than Quảng Ninh. Hai cặp đấu đáng chú ý ở vòng 5 V-League diễn ra chiều nay 25/1.

Công Phượng sẽ trở lại đội hình xuất phát khi HAGL tiếp Đà Nẵng ở Pleiku chiều nay. Ảnh: TN.

Đội bóng phố núi đang có những ngày sống trong áp lực lớn. Hàng loạt thông tin hậu trường cứ dồn dập tới hướng về Công Phượng khiến cả đội cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Trên sân, chuỗi ba trận toàn thua cả trên sân nhà lẫn sân khách khiến thầy trò ông Giôm không khỏi bị áp lực tâm lý nặng nề. Nhiều ý kiến cho rằng, HAGL cần thích nghi nhanh hơn ở V-League trước khi có thể bị “nhấn chìm” bởi các đội bóng khác vốn ở tâm lý “thắng chẳng mấy vẻ vang, mà thua HAGL là bị chê thậm tệ”.

Bầu Đức gần đây liên tục phải “ra tay” để nhằm giảm áp lực cho những cầu thủ được ông xem như con. Thua Thanh Hóa trên sân nhà, ông móc tiền ra thưởng. Thua Hải Phòng, ông phát biểu cứng “đó là chuyện bình thường và nằm trong dự tính nên có thua thêm nữa cũng không sao”. Nhưng trong môn thể thao đối kháng và phân biệt bằng thắng thua, lên tinh thần “kiểu AQ” mãi không phải là cách dài lâu.

Thầy Giôm vẫn giữ đúng tiêu chí của HAGL là tấn công. Nhưng gần đây, các bài lên bóng của đội bóng dần bị bắt bài do ý tưởng đơn điệu và thiếu sức mạnh.

CLB Đà Nẵng của HLV Huỳnh Đức cũng không dễ thở lúc này. Chuỗi trận thua liên tiếp chỉ mới tạm dừng lại nhờ trận hòa 1-1 với Hà Nội T&T. HLV Huỳnh Đức là vị tướng tài năng, dày dặn trận mạc nhưng ông cũng phải lúng túng trước tình hình hiện tại. Quá trình trẻ hóa chưa được như ý khi khả năng kết hợp giữa lớp cựu binh và thế hệ trẻ chưa nhuần nhuyễn, kèm theo ngoại binh yếu.

Với hai đội bóng không đặt mục tiêu vô địch, việc thua tiếp một trận đấu chiều nay không phải là thảm họa. Nhưng về tâm lý, thất bại sẽ tăng thêm sự mệt mỏi, áp lực và cả đội có thể rơi vào trạng thái căng thẳng. HAGL có tuổi trung bình chỉ 21,7 nên stress có thể khiến đội bóng đến chỗ trượt dài khó gượng dậy.

HAGL muốn tấn công. Đà Nẵng có phần thận trọng nhưng cũng khao khát thắng. Trận đấu hứa hẹn cởi mở và nhiều bàn thắng.

Cầu thủ HAGL cần một trận thắng để giải quyết vấn đề tâm lý. Ảnh: TN.

Trên sân Gò Đậu, Bình Dương và Than Quảng Ninh gặp nhau trong trận cầu đáng chú ý không kém. Nhà đương kim vô địch V-League có chuỗi 4 trận thắng. Không cần Công Vinh, Anh Đức, Tấn Tài, đoàn quân của Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải băng băng trên con đường bảo vệ ngôi vương. Với đội hình này, câu hỏi giới chuyên môn đặt ra là bao giờ đội bóng đất Thủ mới bị đánh bại.

Than Quảng Ninh đầu tư rất mạnh, khoảng 50-60 tỷ đồng cho mùa 2015, nhưng thành tích 9 điểm sau ba trận hiện tại của họ vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Than Quảng Ninh dần từ một chú “ngựa ô” để thành đội bóng có thể cạnh tranh chức vô địch thay vì chỉ đóng vai phá bĩnh. Tính đến nay, đội bóng vùng than thi đấu rất tốt trên sân khách khi thắng cả hai trận trên sân Đồng Nai và Cần Thơ.

V​òng 5 V-League Chủ nhật 25/1

16h Thanh Hóa - Hà Nội T&T

16h30 Quảng Nam - Đồng Nai

16h30 Đồng Tâm - Đồng Tháp



17h Bình Dương - Than Quảng Ninh

17h Hải Phòng - Cần Thơ

17h Khánh Hòa - SLNA

17h HAGL - Đà Nẵng

